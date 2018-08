Liggen er nog bommen in het Paterswoldsemeer?

Door: Redactie

In de nacht van 18 augustus 1941 werd een Engelse Hampden bommenwerper boven Paterswolde beschoten door een Duitse nachtjager, en stortte neer op de oostoevers en in het meer. Eerder las u in deze krant een reconstructie van die crash. Dirk Munk uit Groningen achterhaalde details en zocht zelfs contact met de nabestaanden van de bemanning. De vraag die nu rijst: waar zijn de (zware) bommen gebleven, die de Hampden aan boord had?

De Provincie bereidt een ‘doorsteek’ voor tussen de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer. Er komt een open waterverbinding langs Friescheveen, over de voormalige camping naar de oevers. Er zal dus worden gegraven en dan is het van belang om te weten of dat veilig kan. Munk heeft vastgesteld dat de Hampden waarschijnlijk zijn volledige bommenlast (zes bommen, vier van 500 en twee van 250 pond) nog aan boord had toen die neerstortte. Het vliegtuig heeft die bommen dus niet afgeworpen zoals jaren gedacht werd!

Onderzoek

Volgens Munk hebben de Duitsers de wrakstukken van het toestel geborgen, en daarbij tenminste twee van de bommen naast het wrak op de wal gevonden. Maar wat er met de vier overige bommen is gebeurd blijft onduidelijk. Daar is archiefonderzoek in Duitsland voor nodig, en eventueel een zoektocht in de bodem van het meer. De EOD heeft ruim na afloop van de oorlog wel gezocht, maar los van wat kleine munitie niets aangetroffen. “In die tijd was er nog geen apparatuur om op grotere diepte in zachte veenbodem van het meer te zoeken”, zegt Munk. “Er is een goede kans dat de bommen daar nog liggen. Ik vermoed nabij het bungalowpark Mannewiek.” Dirk Munk is geïnteresseerd in tips van mensen die destijds als kind getuige waren of die informatie hebben over het opruimen van het wrak. Mail: munk@home.nl.

Foto: Dirk Munk wijst vanaf de Hoornsedijk de plaats van de crash aan…