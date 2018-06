Lokale radio Haren FM hangt aan zijden draad

Door: Redactie

De herindeling Haren, Groningen en Ten Boer eist een slachtoffer: de lokale radio van Haren (Haren FM) moet ophouden te bestaan. De mediawet staat slechts één lokale radiozender toe in een gemeente. In Groningen heeft OOG waarschijnlijk de eerste rechten. Haren FM bestaat sinds 2009.

Haren FM zendt uit op meerdere dagen van de week en wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers. Het programma-aanbod is gevarieerd, een mix van nieuws en muziek. Naar verluidt wordt nu bekeken of bepaalde programma’s na de fusie onderdak kunnen krijgen bij OOG Radio. Marion Rohrich, voorzitter van Haren FM: “Per gemeente mag er maar een lokale omroep zijn en wij kunnen uiteraard niet de taken van OOG op ons nemen. Dus hebben wij geen bestaansrecht meer. We zijn al een poosje bezig om goede afspraken te maken met OOG. Zij beseffen gelukkig ook dat ook de nieuwe buitengebieden, Haren en Ten Boer aandacht nodig hebben dus we hebben er vertrouwen in dat dit goed komt.”

Haren FM kwam in 2009 tot stand na tomeloze arbeid en lobbywerk van o.a. Willem Prins (foto) uit Haren. Reeds in de jaren 90 probeerde hij lokale radio van de grond te krijgen. Toen in 2009 de eerste uitzending de lucht inging, liet hij de tranen de vrije loop. Bewijs van zijn betrokkenheid bij het medium.

Officieel bericht van Haren FM:

De herindeling van de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer heeft voor de lokale omroep van Haren vergaande gevolgen. De omroep moet namelijk haar uitzendingen stoppen. In de mediawet staat dat elke gemeente één lokale omroep mag hebben. Voor de herindelingsgemeente Groningen en Haren betekent dit dat de omroepen opgaan in één omroeporganisatie. Voorzitter Marion Rohrich hierover: “We hebben inmiddels contact met OOG om delen van onze uitzendingen bij hen onder te brengen. Ook een aantal medewerkers van Haren FM zullen eventueel bij de nieuw te vormen omroep aan de slag gaan.”

Na tien jaar in Haren de lokale politiek, activiteiten en personen gevolgd te hebben, komt er een einde aan het eigen geluid in Haren. De medewerkers reageren teleurgesteld. De Harense omroep zal op 29 december haar uitzendingen besluiten met een speciaal programma tot die datum worden de uitzendingen op de huidige voet voortgezet.