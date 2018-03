Nieuws:

Door: Redactie

Afgelopen maandagavond is in zijn woonplaats Slochteren Luuk Bouwman plotseling overleden. Hij was de laatste eigenaar van de bekende Harense Wasserij Bouwman aan de Kromme Elleboog.

Bouwman was zoon van één van de oprichters van de wasserij, Willem Bouwman. Net als zijn vader was Luuk Bouwman ook een natuurtalent in de muziek. Hij speelde virtuoos piano en zelfs in de oude wasserij van weleer stond een piano, waar hij regelmatig op speelde. In 2012 sloot hij het bedrijf, het pand staat er nog. Bouwman was verder actief in vastgoed, maar was sinds enkele jaren vooral met pensioen.

Luuk Bouwman en zijn vrouw wonen inmiddels in Slochteren. Zijn overlijden komt volkomen onverwacht. De kleurrijke oud-Harenaar werd slechts 68 jaar. Hij wordt 31 maart in Slochteren begraven.