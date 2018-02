In maart gaat Stationsplein op de schop, aanleg tunnel klaar 2019

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdagavond was er een informatieavond voor omwonenden over de voorgenomen aanpak van het Stationsgebied in Haren. Hier werd duidelijk dat de gemeente Haren de oorspronkelijke plannen heeft versoberd en dat een deel van het project is opgeschort.

Het gehele plan betrof reconstructie van het plein, de aanleg van een fietserstunnel naast het station, de bouw van enkele woningen (oude apotheek) en een appartementengebouw (ongeveer 20 woningen), met daaronder enkele winkels. Van dit hele plan gaat slechts een deel van start in maart: tunnel en plein (met aanpassingen aan het perron).

Tijdens de presentatie werd uitgelegd dat prioriteit wordt gegeven aan de aanleg van de tunnel en de reconstructie van het plein voor het station, waarbij de grote boom zal blijven staan. In de directe omgeving zullen Rummerinkhof en Nieuwe Stationsweg ‘fietsstraten’ worden, naar het model van de Jachtlaan.

In maart starten de eerste werkzaamheden aan het plein en de tunnel, het werk zal maart 2019 worden afgerond. Wanneer de rest van het plan wordt uitgevoerd is niet bekend.