Maartenscollege biedt straks ook Spaans aan in brugklas

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf komend schooljaar biedt het Maartenscollege in Haren een vernieuwd onderwijsaanbod. Het Middle Years Programme, een internationale didactiek die het Maartens al jaren toepast in het tweetalig onderwijs, wordt vanaf komend schooljaar voor het eerst toegepast in een brugklas van de Nederlandse afdeling. Met de introductie van het MYP wordt tevens het vak Spaans als tweede moderne taal ingevoerd.

¿Hablas Español? Brugklasleerlingen van het Maartenscollege kunnen die vraag straks met ‘si’ beantwoorden. Spaans is wereldwijd een veelbesproken taal; bijna 500 miljoen mensen spreken Spaans. Met de introductie van Spaans speelt het Maartens niet alleen in op de behoefte van buitenaf, maar zij geeft hiermee ook inhoud aan het internationale karakter van het MYP. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden om het Spaans breder in te kunnen zetten op school.

Tijdens de open dagen hebben velen al kennis gemaakt met het vernieuwde onderwijsaanbod van het Maartenscollege. Er is veel belangstelling voor het MYP. Voor degenen die meer willen weten over het MYP is er op dinsdag 6 februari een extra voorlichting gepland. Aanmelden kan via https://maartenscollege.nl/agenda/.