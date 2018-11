Maartenscollege geeft ‘leren en werken’ nieuwe impuls: Leerlingen ruimen plastic op

Door: Redactie

Eerstejaars leerlingen en tweedeklassers TTO van het Maartenscollege uit Haren zetten zich in voor een betere wereld. Gedurende twee dagen doen zij een project met als hoofdonderwerp ‘plastic’. Vanuit meerdere vakken wordt samengewerkt om het onderwerp vanuit diverse invalshoeken te bekijken en te onderzoeken. Doel is het creëren van bewustwording bij de leerlingen: wat kan je doen voor de wereld, voor jezelf, voor je gezondheid en voor de toekomst.

Leerlingen kregen allereerst een lezing van Peter Smith van Stichting Klean. Het goede en het schadelijke van plastic kwam aan bod. Het is fantastisch materiaal, maar wel met risico’s als we er niet bewust mee om gaan. Smith motiveerde de leerlingen één keer per dag één stuk zwerfvuil op te ruimen. Onder het mom van ‘the power of one’ wil hij bewijzen dat er nooit iets te klein is om het verschil te maken.

Gewapend met plastic zakken, handschoenen en prikstokken gingen de leerlingen op pad om zwerfafval te verzamelen. Van elk afzonderlijk stuk afval werd een foto gemaakt die vervolgens werd geüpload in de app ‘Litterati’. Deze app wordt wereldwijd gebruikt om zwerfafval op te ruimen, in beeld te brengen en inzicht te krijgen in probleemgebieden. Gezamenlijk zijn ruim 2750 stukken afval verzameld en ingeleverd bij de milieustraat in Haren.