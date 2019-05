Door: Redactie

Vrijdagavond rond 18.45 uur rukten hulpdiensten uit naar Huize Maarwold aan de Nesciolaan in Haren. In één van de appartementen dreigde een magnetron in brand te raken, waardoor zich rook ontwikkelde.

De brandweer hoefde niet noemenswaardig in actie te komen, maar één persoon werd door een ambulancemedewerker zekerheidshalve nog even gecontroleerd.

Foto: P. Wind, 112Haren / Haren de Krant