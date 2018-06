Man uit Glimmen (20) veroordeeld tot 20 jaar cel wegens dubbele doodslag in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De rechtbank heeft vonnis gewezen in de geruchtmakende dubbele moord aan het Jufferpad in Haren op 14 oktober 2017. Een 23-jarige vrouw uit Eritrea en haar 6-jarig dochtertje werden door de man gedood in een ‘vlaag van woede’ omdat zij de relatie niet wilde voortzetten. De dader is ook van oorsprong afkomstig uit Eritrea.

Het OM eiste 25 jaar cel, omdat men een dubbele moord met voorbedachte rade bewezen achtte, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Men gaat niet uit van een vooropgezet plan om de twee te doden, maar van doodslag. Dus min of meer in een impuls. De 20-jarige man, die in Glimmen woonde, heeft zijn vriendin de hals doorgesneden en het kleine meisje verstikt in een stuk textiel. Hij was niet aanwezig bij de uitspraak.

De man wordt door de rechters toerekeningsvatbaar geacht, ook al heeft hij niet meegewerkt aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid ten tijde van de moorden.