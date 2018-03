Marathon in Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Hét gezicht van de marathon op natuurijs in Noordlaren, Jan Geert Veldman, zal niet rustig zitten op zijn vakantieadres, want uitgerekend tijdens zijn afwezigheid slaat Koning Winter toe en kan de marathon worden gereden op mooi ijs. Dat de organisatie goed in elkaar zit blijkt nu, want ook met Veldman op grote afstand, zijn de voorbereidingen goed verlopen.

Vrijdag 2 maart starten de wedstrijden om 10.00 uur (dames) en 11.00 uur (heren). RTV Noord zendt live uit.