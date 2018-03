Marathon in Noordlaren op vrijdag

Nieuws:

De ijsbaan van Noordlaren is goedgekeurd voor een natuurijsmarathon. Die wordt op vrijdagochtend verreden. De vrouwen starten om 10:00 uur, terwijl de mannen om 11:00 uur de strijd met elkaar aangaan.

Marathoncoördinator Willem Hut van de KNSB voerde donderdagochtend de meting uit.

‘Bikkelhard ijs’

Om de wedstrijd te kunnen aanvragen moest de ijsvloer minimaal drie centimeter dik zijn. Dat bleek geen enkel probleem, aldus Hut: ‘Het is bikkelhard ijs. De ijsvloer is vijf tot zes centuimeter dik en ligt er strak in. Top werk!’

Primeur voor Haaksbergen

Noordlaren greep eerder naast de eerste marathon op natuurijs. Die werd woensdagavond verreden in Haaksbergen. Manon Kamminga was daar de beste bij de vrouwen en Simon Schouten won de wedstrijd voor mannen.

Donderdagavond wordt in Arnhem de tweede natuurijsmarathon verreden. Die wedstrijd begint om 19:00 uur.

Bron: RTV Noord