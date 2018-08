Margriet Hommes stopt als bestuurder Zorggroep Groningen

Nieuws:

Margriet Hommes, woonachtig in Glimmen, vertrekt per november als bestuurder van Zorggroep Groningen, zo meldt de Raad van Toezicht van de Zorggroep. Na ruim 18 jaar als bestuurder van Zorggroep Groningen en zijn rechtsvoorgangers te hebben gewerkt, legt zij deze functie om persoonlijke redenen neer. “Mijn echtgenoot gaat de nieuwe functie van Classispredikant Groningen-Drenthe bij de PKN vervullen. Dat zal impact hebben op onze thuissituatie, zodanig dat de combinatie met mijn huidige functie voor ons niet wenselijk is. Ik weet nog niet hoe het vervolg er voor mij uitziet, maar ik neem de tijd om daarover na te denken.”

Bernard Arnold, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt het besluit van Hommes te respecteren. “Zorggroep Groningen heeft onder leiding van Margriet Hommes veel bereikt. Zo heeft Zorggroep Groningen zich ontwikkeld tot dé zorgaanbieder van complexe intramurale ouderenzorg van het Noorden. Wij zijn haar hiervoor zeer dankbaar en zullen op passende wijze afscheid van haar nemen.” De Raad van Toezicht beraadt zich nu op de opvolging.