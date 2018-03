Mariska Sloot keert terug als raadslid

Door: Redactie

Als wethouder gooide Mariska Sloot (GVH) de handdoek in de ring, maar ze kan niet zonder politiek. “Thuis zitten is niks voor mij”, zegt ze. Sloot wil terug in de raad en raadslid Esther Wiersema maakt plaats.

In een verklaring van GVH wordt gesteld, dat Wiersema toch al van plan was te stoppen met haar raadswerk. Ze heeft het druk, zegt fractievoorzitter Meinard Wolers, met andere werkzaamheden, waaronder haar eigen bedrijf Jos Coiffures in De Brinken. Wiersema stopt per direct. Fractievoorzitter Meinard Wolters: “Het is erg jammer, maar volkomen te begrijpen dat Esther na acht enerverende jaren voor zichzelf, haar gezin en haar bedrijf kiest. Ze is van onschatbare waarde geweest voor onze strijd al die jaren, maar we weten dat ze nauw betrokken blijft bij de partij en haar grote achterban.”

Partijvoorzitter Pieter Jan Jansen prijst Wiersema voor haar rol binnen GVH. Ze was één van de initiatiefnemers van de lokale partij, die sinds 2010 is vertegenwoordigd in de raad. De waardering zal vooral gelden voor haar werk achter de schermen, want in raadsvergaderingen voerde Esther Wiersema nooit het woord. Dat liet zij over aan (destijds) fractievoorzitter Mariska Sloot en later Meinard Wolters. Wiersema was dus een stil raadslid, maar volgens partijvoorzitter Pieter Jan Jansen ‘oren en ogen in de samenleving van de gemeente Haren’.

De terugkeer van Mariska Sloot komt niet onverwacht. Wie haar kent weet dat zij Haren een warm hart toedraagt en geen kans onbenut laat zich te mengen in de strijd tegen de fusie met Groningen en Ten Boer. Juist voor die strijd haakte ze af in de coalitie en koos zij ‘de zijlijn’. Intussen is zij wel actief geworden in de De Partij voor het Noorden, maar Haren blijft haar bakermat. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in november a.s. (deze uitgestelde datum heeft te maken met de besluitvorming van de fusie) zal Sloot dus in de raad zitten. Of er druk is uitgeoefend op Wiersema om plaats te maken is een optie, maar in het persbericht zegt GVH dat Wiersema zelf tot dit besluit is genomen: “Mevrouw Wiersema kan haar vele werkzaamheden, waaronder de kapsalon Jos Coiffures, niet meer combineren met haar fractiewerk. Zij had al eerder aangegeven na deze raadsperiode niet meer beschikbaar te zijn voor de actieve politiek.”

Sloot, die 26 maart wordt geïnstalleerd, zegt: “Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid naar mijn partij en de inwoners van Haren om Esther op te volgen als raadslid. Ik was tenslotte lijsttrekker in 2014 en heb met de Harenaars indertijd afgesproken hen te vertegenwoordigen toen zij op mij stemden. Ik zal de fractie met mijn kennis van Haren kunnen aanvullen en tegelijkertijd zo goed mogelijk opkomen voor de belangen van al die inwoners die tegen herindeling zijn. Daarbij is thuis zitten niks voor mij en is het raadswerk gewoon erg leuk om te doen’.



Op de foto Esther Wiersema met haar opvolgster Mariska Sloot, toen zij zich inzetten voor het project ‘Haren bruist’…