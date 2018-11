Mariska Sloot zou wethouderschap in Stad wel zien zitten

Nieuws:

Door: Redactie

In een vraaggesprek met RTV Noord heeft Mariska Sloot uit Haren laten doorschemeren, dat ze eventueel wel wethouder zou willen worden in de nieuwe Gemeente Groningen. Ambitieus is zij zeker, hoewel het wethouderschap in Haren geen groot succes is geworden. Sloot stapte immers vroegtijdig uit het College, omdat zij het niet eens was met de ‘fusiekoers’ van Haren. Toch omschrijft zij het wethouderschap als ‘een prachtig ambt’ waarvoor ze in de Stad niet zou weglopen.

In hetzelfde gesprek zegt Sloot er begrip voor te hebben, dat zij bij Stad en Ommeland niet op de eerste plek van de kieslijst is terechtgekomen.