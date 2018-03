Marlieke Aukes ‘geland’ in Haren met haar nieuwe winkel Mignon

Nieuws:

Door: Redactie

Op 3 februari is Mignon by Marlieke aan de Kerkstraat feestelijk (her)opend.

Marlieke Aukes: “Wat een geweldige dag was dat ondanks de sneeuw ’s ochtends. Ik wil graag iedereen bedanken voor de positieve reacties die wij kregen over de nieuwe locatie aan de Kerkstraat. Ik hoor veel positieve reacties over het nieuwe pand en de collectie. Het was even spannend of we de winkel vol zouden krijgen maar ondanks de late start van de inkoop, hebben we een mooie collectie weten samen te stellen! Ook de trouwe klanten van mijn moeder blijven langskomen. De winkel voelt voor mij als thuiskomen. Naast dat ik in Haren ben opgegroeid, is het goed te zien dat Haren steeds meer jonge ondernemers trekt.”