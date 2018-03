Martiniziekenhuis heeft de stichting ‘Vrienden van…’ op poten

Door: Redactie

Een sfeervol stiltecentrum voor bezinning in lastige tijden. Virtual Reality om patiënten af te leiden van pijnlijke ingrepen.

Het zijn van die faciliteiten die de patiënt in het Martiniziekenhuis comfort bieden en het welzijn vergroten. Helaas staan dit soort voorzieningen niet vermeld in de budgetten voor gezondheidszorg. Welzijn is weliswaar een onmisbare schakel in de behandeling, maar wordt niet vergoed. “Daar moeten we dus zelf voor zorgen”, zegt Laura de Vries, sinds kort fondsenwerver van Stichting Vrienden van het Martiniziekenhuis.

Niet uit zorgbudget

Oud-huisarts Ron Cator uit Haren is sinds vijf jaar werkzaam in dit ziekenhuis en zit ook in het bestuur van de ‘Stichting Vrienden van het Martiniziekenhuis’. Enthousiast stelt hij Laura de Vries voor als de fondsenwerver. “Heel noodzakelijk, want als we geen geld op de rekening hebben staan, kunnen we geen projecten ondersteunen”, zegt Cator. Laura de Vries werd door het ziekenhuis benaderd voor deze baan, nadat zij ooit in een commerciële functie bij een autobedrijf een mooie dag uit had georganiseerd voor patiënten. Ze zegt: “Dat bedrijf levert Mini’s en ik heb toen alle eigenaren van een Mini gemobiliseerd om mee te werken aan die dag voor het Martiniziekenhuis. Het werd een toertocht in Mini’s voor zieke kinderen door de regio. Het was mooie exposure voor de dealer, maar wat mij het meest raakte was de dankbaarheid en betrokkenheid van mensen. Toen wist ik: dit werk wil ik doen. Mogelijkheden scheppen om even de zorgen te vergeten.”

Ideeën aandragen

Dankzij legaten, donaties en ook dankzij fondsen die Laura heeft aangeschreven, hoopt Laura jaarlijks voor ongeveer 100.000 euro te besteden aan gerichte projecten. Laura: “De ideeën worden aangedragen door medewerkers. Daardoor zijn het ideeën met draagvlak. Zo heeft een medewerker ons op het spoor gezet van hoofdhuidkoelers, een geweldig product, voor mensen die een chemokuur ondergaan. Daardoor wordt de haaruitval verminderd. Dat is voor deze patiënten erg belangrijk, echt een geweldig product, maar ze kosten wel 16.000 euro per stuk.” Een ander voorbeeld zijn de Virtual Reality-brillen, die patiënten kunnen afleiden van pijnlijke situatie, zoals verband wisselen of bij darmonderzoek, waarvoor nu nog verdoving wordt toegediend.

De Vrienden van het Martiniziekenhuis hebben inmiddels de Anbi-status verworven, zodat gulle gevers zeker kunnen zijn van de juiste besteding van het geld. Laura de Vries: “Het mooie aan dit werk is dat we patiënten op moeilijke momenten even een beetje gelukkig kunnen maken. Dat geeft voldoening en blijft nodig.” Zie: www.vriendenmartiniziekenhuis.nl

Op de foto: Laura de Vries en Ron Cator