Medewerkers Waterbedrijf steken handen uit de mouwen bij Visio in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Waterbedrijf Groningen hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en zet zich op verschillende manieren voortdurend in voor een duurzame samenleving. Niet alleen met woorden, maar ook met daden! Zodoende steken op dinsdag 14 mei tien medewerkers hun handen uit de mouwen voor Visio in Haren.

Ze steken ‘De Handen uit de Mouwen’ om die dag het reguliere werk in te wisselen voor een dag bij een maatschappelijke organisatie waar zij met menskracht helpen om iets te realiseren waar anders geen tijd of geld voor is. Liefst elk jaar in een ander deel van de provincie. Dit jaar gaan zij dat doen bij Visio in Haren.

Klussen

Visio heeft een aantal klussen waar ze zelf niet aan toe komen. Dat kan zijn door tijdgebrek maar soms is er gewoon niet genoeg budget. En dat maakt de inzet van vrijwilligers zo waardevol!

Mensen van het Waterbedrijf Groningen gaan die dag met elkaar onder andere; snoeien, schoonmaken en speeltoestellen opknappen zodat de kinderen buiten kunnen spelen deze zomer.

Visio aangepast onderwijs

Visio Onderwijs Haren biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele of meervoudige beperking. Het is in de eerste plaats een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. Maar het is ook een speciale school. Het onderwijs wordt aangepast op de visuele beperking van de leerlingen. Zo zijn de gebruikte lesmaterialen tastbaar of hoorbaar.

Ook zijn de scholen ingericht met voelbare herkenningspunten. Zo vinden leerlingen zo zelfstandig mogelijk hun weg. De medewerkers zijn bovendien gespecialiseerd in het per leerling aanpassen van het onderwijsprogramma.

“Omdat we vinden dat het nodig is”

Waterbedrijf Groningen zet zich op verschillende manieren voortdurend in voor een duurzame samenleving. Om ook heel concreet met medewerkers hier een praktische invulling aan te geven houden medewerkers jaarlijks de actie ‘Handen uit de Mouwen’ en gaan ze een dag aan de slag voor een ander. “We hebben op deze manier al eerder wilgen geknot voor Staatsbosbeheer en hebben instellingen als het Leger des Heils, Humanitas, De Belevenis, De Zonnebloem, NOVO, ‘s Heeren Loo, de Mikkelhorst en de Nieuwe Wierde geholpen verschillende acties en activiteiten te realiseren. Dus geen donatie van geld of middelen maar door zelf iets te doen. Omdat we vinden dat het nodig is! En dit jaar dus voor Visio in Haren”, zegt Mathilde Mars van het Waterbedrijf.

Wat betekent het voor Klaas Elzes om elk jaar weer mee te doen aan Handen uit de Mouwen

Klaas Elzes doet ook dit jaar weer mee aan het vrijwilligersproject. Voor Klaas betekent Handen uit de Mouwen echt een verschil maken. “Ik ben altijd weer onder de indruk van de dankbaarheid van de instelling waar je het voor doet” aldus Klaas. En of het nu het repareren van een dakgoot is, het duwen van een rolstoel of het snoeien van een boom, Klaas doet het met plezier. “In deze tijd van digitalisering en bezuinigingen is het fijn om je echt in te kunnen zetten voor een ander. Ik zie het meedoen aan ‘Handen uit de Mouwen’ als een verrijking van mijn leven, zowel privé als beroepsmatig”. Klaas onderschrijft het maatschappelijk betrokken ondernemen van Waterbedrijf Groningen helemaal. “Meedoen aan deze activiteit geeft me meer voldoening dan 5 euro in een collectebus doen”zegt Klaas, die zich ook voor volgend jaar alweer heeft aangemeld.