Meisje in Haren werd gedood met een doek. Dader bekent schuld

Door: Redactie

Een man van 20 jaar, die woonde in Glimmen, heeft bekend dat hij zijn vriendin en haar dochtertje op 14 oktober heeft vermoord. Dat gebeurde in haar woning aan het Jufferpad in Oosterhaar. De dubbele moord schokte Haren.

Het meisje was zes jaar en zat op de school voor dove kinderen in Haren. Zij werd in een vlaag van woede door de man verstikt met een doek. Haar moeder van 23 jaar werd gewurgd met een draad van de telefoonlader en was in haar hals gestoken. Een jongetje van 1 jaar bleef gespaard. Zowel slachtoffers als dader komen oorspronkelijk uit Eritrea. Allen hadden een tijdelijke verblijfsstatus.

De zaak werd vorige week in een eerste zitting bij de rechtbank behandeld, er volgt later een tweede, inhoudelijke behandeling van de zaak. De jongen wordt doodslag ten laste gelegd en hij wordt momenteel psychisch onderzocht. Ook is nog onderzoek gaande in Eritrea, om een beeld te kunnen schetsen van zijn achtergrond.

Uiteindelijk zal de zaak in mei of juni worden afgerond.