In memoriam: Jan Klompe (73)

Door: Redactie

Jan Klompe, die in ons dorp bekend is geworden van het zwembad Scharlakenhof, is deze week overleden. Hij werd slechts 73 jaar oud.

Veel mensen zullen Jan Klompe nog kennen als de man die geen blad voor de mond nam en ‘recht toe recht aan’ zei wat hij ervan vond. Hij was loyaal aan ‘zijn’ zwembad en werkte er van 1973 tot 2004. Zijn dienstverband begon op een grappige manier. Hij was in 1973 werkzaam in de wegenbouw en kreeg opdracht om paden aan te leggen bij het nieuw te openen openluchtbad aan de Geertsemaweg. “Ik hoorde tijdens het werk dat ze voor de avonduren iemand zochten die de boel schoonmaakte”, vertelde Klompe aan onze krant toen hij met pensioen ging. Hij werd schoonmaker in dienst van de gemeente Haren en werd uitgeleend aan de Stichting Sportfondsenbad. Later ontstond een probleem, want burgemeester Hofstee Holtrop zei hem dat hij niet langer uitgeleend kon worden en dus in dienst van Sportfondsenbad moest treden. “Dat wilde ik niet”, zei Klompe. “Dus het feest ging niet door. Een dag later mocht ik weer bij de burgemeester komen. Ze hadden het toch kunnen regelen. Ik bleef dus in dienst van de gemeente en kon bij het zwembad blijven werken.”

Beginjaren zwembad

Over de beginjaren (de jaren 70) van het zwembad zei Klompe: “We trokken de kar met twaalf man, het liep prima. Maar in 1979 ontstonden er problemen. Sportfondsen was ‘een beetje te duur’. In die jaren waren er in de gemeenteraad maar drie mensen die belangstelling toonden voor het zwembad: Fijke Liemburg, Olga Scheltema en Bob Wedekind. Die kwamen echt bij ons langs om vragen te stellen.” De gemeente Haren nam in 1980 tegen wil en dank het zwembad over. Jan Klompe beschouwde het zwembad als een stuk van hemzelf. Het ging hem aan het hart dat de bezoekersaantallen terugliepen en de kosten voor het gasverbruik hoger werden. In 1989 deed het hem pijn toen de gemeente besloot het buitenbad te sluiten. Dat de gemeente in 1993 het zwembad weer in exploitatie gaf aan Sportfondsen vond Klompe een onbegrijpelijke keuze. De tekorten moesten door de gemeente worden aangevuld.

Jan Klompe in 2004

Na zijn pensioen nam Jan Klompe in 2004 na een groot feest en een loopbaan van 32 jaar afstand van het zwembad, want de fysieke belasting werd te hoog. In onze krant wilde hij nog wel zijn toekomstvisie met de lezers delen. Hij zag twee opties voor Scharlakenhof:

1.Laat het een BV worden waar de gemeente het weer voor het zeggen heeft. Instructiebad dempen en daar een fitness-zaal van maken.

2.Een andere mogelijk: verkoop de zaak en bouw elders een klein gebouw met een 25-meter bad. Daar is de grootste behoefte aan. Klein zwembad, weinig energieverbruik.

Geen van beide opties is het geworden. Jan Klompe’s gezondheid werd na zijn pensioen problematisch en sinds enkele jaren woonde hij met zijn vrouw Truus in een appartement bij De Dilgt. Hij was aan een rolstoel gebonden en maakte herseninfarcten door. Die werden hem vorige week uiteindelijk fataal. De man die is verbonden aan de roemruchte historie van zwembad Scharlakenhof is niet meer.