Mikkelhorst genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs: stemmen kan nog tot en met dinsdag

Nieuws:

Door: Redactie

Er waren 134 kandidaten, maar Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren is doorgedrongen tot de eindronde met twee ‘finalisten’ in de categorie Zorg. Aan de prijs is een bedrag van 3000 euro verbonden.

Pien Huininga, kandidaat raadslid voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november, voelt zich sterk verbonden met Haren en met de zorgboerderij. Ze zit in het bestuur. Zij roept lezers op om vandaag en morgen (dus tot en met dinsdag) te stemmen op De Mikkelhorst voor de vrijwilligersprijs.

Ga naar: https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/stemmen_vrijwilligersprijs_2018