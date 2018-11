Minister Hugo de Jonge en Harense CDA-kandidaten lanceren plan voor ouderen tijdens bezoek Haren

Door: Redactie

Het CDA Groningen heeft dit weekend een vijf-puntenplan tegen eenzaamheid gelanceerd. De partij deed dit voorafgaand aan het landelijk partijcongres in Groningen bij woonzorglocatie De Dilgt in Haren. Lijsttrekker René Bolle overhandigde het actieplan aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vervolgens gingen de CDA’ers koffie schenken bij bewoners van De Dilgt (foto boven).

De Harense kandidaten Joma Kaal en Jacob Boonstra waren ook aanwezig. Beiden hopen met voorkeursstemmen te worden in de Groningse gemeenteraad. De verkiezingen zijn op 21 november. Jacob Boonstra heeft zelfs een eigen website gelanceerd om zijn boodschap voor het voetlicht te brengen: www.klaaromdoortegaan.nl. Daar stelt de Harense politicus zich voor.Het CDA vindt eenzaamheid één van de grootste sociale problemen van deze tijd. Lijsttrekker René Bolle: ‘Er is veel bekend over de mate van eenzaamheid onder de verschillende leeftijdsgroepen maar welk beleid effectief is in de bestrijding van eenzaamheid is nog onderwerp van discussie. Met dit vijf-puntenplan wil men eenzaamheid op een effectievere wijze bestrijden’.

Zo wil het CDA onder andere dat alle 75-plussers één keer per jaar een huisbezoek krijgen, moet er een ‘taskforce eenzaamheid’ worden opgericht en moeten dorps- en buurthuizen behouden blijven.

Rechts de Harense kandidaat Joma Kaal, tweede van links Jacob Boonstra. Beiden willen zielsgraag in de Groningse raad om Harense belangen te behartigen.

