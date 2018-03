Moeder en kind centraal tijdens lenteconcert in museum Vosbergen

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 15 april 2018 treedt vrouwenkoor Essenza om 16.00 uur op in museum Vosbergen in Eelde. Het thema van het concert is ‘moeder en kind’.

Onder leiding van dirigente Ella van Osnabrugge brengt Essenza een gevarieerd programma ten gehore: van slaapliedjes uit diverse culturen, een gospel, liederen uit onder meer Afrika en Lapland tot een klassieker als Ave Maria van Schubert. Martijn Jager begeleidt het koor bij een aantal stukken op de piano en verzorgt de instrumentale intermezzo’s.

Een concertkaartje inclusief koffie of thee met iets lekkers kost € 10,-. Bezoekers die het concert combineren met een bezoek aan het museum, met een rondleiding om 13.30 uur, betalen € 15,-.Kaarten reserveren kan via e-mail: marionne.sikma@kpnmail.nl of telefonisch: 0592-541249.