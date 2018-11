Na een moeilijke tijd tóch zijn eigen bedrijf… René Loorbach is een doorzetter

Nieuws:

Door: Redactie

In februari begon René Loorbach (32) uit Haren zijn eigen schoonmaakbedrijf: DSR Cleaning. Hij had in veel opzichten een moeilijke start in zijn leven en juist daarom betekent dit bedrijf zoveel voor hem. “Ik merk dat veel klanten mij het werk echt gunnen en daar ben ik ze heel dankbaar voor”, zegt hij. De letters DSR staan voor Dani, Sem (zijn kinderen) en René.

Trots toont René zijn bedrijfsbus en demonstreert de waterslang van honderd meter. Hij tikt op de tanks met 500 liter osmosewater, waarmee alles nog schoner dan schoon wordt. “Het droogt streeploos op, want er zitten geen kalk en mineralen in”, zegt hij enthousiast. “Ik maak er ramen, deuren, kozijnen en zonnepanelen mee schoon.” Loorbach doet ook aan specialistische reiniging en komt zelfs aan huis om bankstellen grondig te reinigen. “Voordat ik begon heb ik mij verdiept in dit vak, ik wilde er alles over weten. Ik heb mijn diploma ‘specialistische reiniging’ gehaald. Met financiële steun van mijn moeder en mijn stiefvader heb ik de eerste investeringen kunnen doen”, zegt hij trots. Sinds hij in februari begon krijgt hij wekelijks nieuwe klanten, zowel bedrijven als particulieren.

Moeilijkheden overwonnen

René kan zijn geluk niet op, want met dit bedrijf financiert hij zijn kostbaarste bezit: zijn jonge gezin (vriendin Marleen en twee kinderen). Van vroeg tot laat is hij op pad voor zijn klanten. Je zou kunnen zeggen, dat René Loorbach de wind mee heeft, maar dat was vroeger heel anders. Hij werd in 1986 tien weken te vroeg geboren en kreeg als jong kind een hersenbloeding. Hij moest revalideren. In het gezin was het in die tijd erg onrustig, omdat zijn vader in criminele kringen verzeild was geraakt. In eigen raps deelde René zijn emoties met de buitenwereld. In zijn tienerjaren balanceerde hij zelf ook op de grens van de criminaliteit en hij ‘spookte wel het één en ander uit’. Maar omdat hij in de kern uit het goede hout was gesneden wist hij zelf wel dat hij niet goed bezig was.

Keerpunt

In 2008 was René betrokken bij een vechtpartij in Glimmen en zat enkele dagen vast. “Toen ik weer thuis kwam zag ik het verdriet van mijn moeder. Dat heeft mij enorm geraakt. Ik wist toen: ik moet veranderen.” Het werd een keerpunt. René leerde hoe hij weer greep kon krijgen op zijn leven. Hij kreeg kinderen en ging werken in de nachtploeg in Onnen om treinen schoon te maken. “Altijd ‘s nachts werken, weinig slaap.Ik ging er kapot aan en kreeg een burn-out. Het heeft twee jaar geduurd, voordat ik weer sterk genoeg was om verder te gaan. Toen besloot ik te doen wat ik al langer van plan was: een eigen zaak beginnen.”



Trotse ouders

René’s moeder en stiefvader (die de administratie doet en de website bijhoudt) zijn dolblij, dat DSR nu van de grond komt. En ook zijn eigen vader, die in de kranten vooral bekend werd als Freddy L. (de Kale) laat weten heel erg trots te zijn op zijn zoon. Inmiddels is hij op het rechte pad. Hij zegt: “René heeft er alle moeite en aandacht aan besteed en hij heeft in een korte tijd een bloeiend bedrijf op poten gezet met doorzettingsvermogen en keihard werken. Ja, daar ben ik als vader super trots op, want al mijn kinderen hebben toch genoeg ellende en verdriet meegemaakt door mijn verleden.” Meer informatie: www.dsrcleaning.nl

foto: René bij zijn fraaie bedrijfsbus…