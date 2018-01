Mogelijk rechtszaak over bomen

Door: Redactie

Het liedje van Willeke Alberti, ‘Het Oude Huis’, is vorige week werkelijkheid geworden aan de Rijksstraatweg in Haren. Maar er zijn ook bezwaren tegen de bomenkap die hiermee gepaard gaat. Er hangt zelfs een rechtszaak in de lucht.

Recht tegenover het tankstation van Total is een klein huisje (jaren 30) gesloopt. Een huis waar ooit stemmen klonken, gezinnen hebben geleefd en waar is gewerkt en gedroomd. Inmiddels is er niets meer van over. De laatste bewoner was het echtpaar Koning. Hij is inmiddels overleden en zij is verhuisd. Dan wordt het tijd voor verkoop. Dat is gelukt, want deze locatie is zeer geliefd. De koper was niet van plan in dit huisje te gaan wonen, maar om het te slopen. Op deze plaats zal spoedig een fraaie villa verrijzen, die past in het straatbeeld van de Rijksstraatweg. Dag huis, dag lieve ouwe woning…

Wellicht kort geding

De Stichting Bomenridders uit Groningen, die zich verweert tegen het overbodig kappen van bomen, is in de pen geklommen, omdat rond het huisje 21 bomen gekapt zouden zijn, waarvan ook nog één zonder vergunning. De eigenaar heeft overigens netjes zijn vergunning aangevraagd en ontvangen. Desalniettemin wil de genoemde stichting de gemeente Haren aanspreken op haar kapbeleid, dat volgens de aanklacht indruist tegen het eigen gemeentelijk groenbeleid. Of het tot een zaak komt is nog niet duidelijk, zo valt vandaag te lezen in Dagblad van het Noorden. In een reactie aan die krant zegt de nieuwe eigenaar zich van geen kwaad bewust te zijn.