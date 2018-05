Nieuws:

Door: Redactie

Bistro Heerlijk in Haren is flink aan de draai en daardoor heeft eigenaar Daphne de Haan dringend behoefte aan een nieuwe medewerker.

Tekst vacature:

Bedienende functie voor 30 uur per week (overdag en ’s avonds)

Heb je ervaring in de horeca en zin in een nieuwe uitdaging? Mail aan info@bistroheerlijk.nl je sollicitatiebrief met cv. We nemen snel contact met je op.