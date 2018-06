MultiCulinair Food Festival evenement in Haren op 7 en 8 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Na edities in Groningen en Duitsland sinds 2014 vindt zaterdag 7 en

zondag 8 juli 2018 de eerste editie van het ‘MultiCulinair Food Festival’ in Haren

plaats. Multiculinair is het eerste festival dat foodtrucks naar het noorden haalde en

dit jaar strijken ze ook neer in Haren.

Gedurende het weekend kan men genieten van een ongekend culinair spektakel

voor jong en oud waar een ruime selectie van foodtrucks en streetfood chefs hun

keuken komen presenteren. Het knusse Raadhuisplein zal worden omgetoverd tot

een gezellig en toegankelijk openluchtrestaurant met eten, drinken, livemuziek en

een kinderprogramma.

Het MultiCulinair Food Festival is hét culinaire en culturele food festival van

Groningen en omstreken en wil de liefhebber van lekker eten op laagdrempelige

wijze laten proeven hoe rijk en divers de Nederlandse cultuur op culinair gebied is.

De bezoeker kan voor schappelijke prijzen genieten van verschillende en

verrassende gerechtjes uit alle delen van de wereld. Grieks, Amerikaans en

Mexicaans is een selectie van de keukens die gepresenteerd worden.

Geniet van een goed glas bier of wijn terwijl de DJ’s zorgen voor een gezellige sfeer.

Voor de jongste bezoekers van het evenement is er een kinderhoek met kleurplaten

en schmink en is er uiteraard een springkussen.

Het festival vindt plaats op het Raadhuisplein in Haren en is beide dagen gratis

toegankelijk.

Op www.multiculinairfestival.nl is het volledige programma te vinden.

