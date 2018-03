Musical Amerika Amerika in ’t Gorechthuis

Nieuws:

Door: Redactie

Muziektheater Thalia uit Haren brengt de musical Amerika Amerika op de planken in ’t Gorechthuis.

Op vrijdag 16 maart 2018, aanvang 20.00 uur

Op zaterdag 17 maart 2018, aanvang 20.00 uur

Op zaterdag 24 maart 2018, aanvang 20.00 uur

Op zondag 25 maart 2018, aanvang 15.00 uur

in ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren

“Amerika, Amerika” is een musical van Jos Brink en Frank Sanders en de muziek is van Henk Bokkinga. Thalia staat onder leiding van dirigent Petra Abeln en wordt begeleid door een combo met aan de piano Eddy Muntendam. De regie is in handen van Fred Rutting.

Uw reservering kunt u telefonisch doorgeven aan Henk Diephuis (050 – 5348200, bij voorkeur tussen 17.00 en 18.00 uur) of via mail: henkenkarla@home.nl. Graag voor 12 maart.

De prijs per kaart is € 17,-. Uw bestelde kaarten liggen dan op de dag van de voorstelling voor u gereed aan de ingang van de zaal.



Vanaf 15-2-2018 zijn de kaarten ook te koop in ’t Clockhuys, Centrum voor Kunst en Cultuur, Brinkhorst 3 te Haren (tijdens openingsuren).

Natuurlijk kunt u ook (indien niet uitverkocht) aan de zaal kaarten kopen.