Musical Muziektheater Thalia voor komend weekend ‘stijf uitverkocht’

Muziektheater Thalia uit Haren brengt sinds vorige week de musical Amerika Amerika op de planken in ’t Gorechthuis.

Zaterdag 24 maart 2018, aanvang 20.00 uur

Zondag 25 maart 2018, aanvang 15.00 uur

Locatie: ’t Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren

“Amerika, Amerika” is een musical van Jos Brink en Frank Sanders en de muziek is van Henk Bokkinga. Thalia staat onder leiding van dirigent Petra Abeln en wordt begeleid door een combo met aan de piano Eddy Muntendam. De regie is in handen van Fred Rutting.

UITVERKOCHT