Netwerken in Tiehof Onnen

Netwerkbijeenkomsten zijn er in veel verschillende vormen en maten. Ieder met zijn eigen kenmerk en gasten. Open Coffee Haren is een netwerkbijeenkomst die bekend is om zijn laagdrempeligheid en dynamiek. 2018 staat in het teken van deze dynamiek en worden de bijeenkomsten in een ‘4D jasje gegoten’.

Wat wordt bedoeld met 4D? Netwerken, waarbij je verder gaat dan kennis maken. Netwerken met interactie, netwerken waarbij je elkaar inspireert. De deelnemers staat centraal bij de bijeenkomsten. Inmiddels zijn er al een paar bijeenkomsten ‘4D’ geweest (‘Op naar de volgende verdieping’, ‘#Durf te vragen’, ‘Wat is jouw ondernemersplan 2018’). Deze zijn vol enthousiasme ontvangen, zoals Jasna Joosten van Stiefgoed Haren zegt:

“Met deze eerste ontmoeting van verschillende ondernemers tijdens de Open Coffee heb ik ervaren hoe leuk en ontspannen netwerken kan zijn. De sfeer was heel fijn. Daarnaast werden we ook aan het denken gezet door de presentatie van Desiree en haar suggesties om met gerichte onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan over de koers die we als ZZP-ers in 2018 willen gaan. Een aanrader voor mensen die serieus en ontspannen in gesprek willen gaan met enthousiaste ondernemers om zo hun netwerk te vergroten en hun eigen visie en handelen onder de loep te nemen.”

Behalve de interactieve bijeenkomsten gaat Open Coffee Haren ook een stapje verder met de online community. Offline netwerken gaat hiermee online verder en v.v.. En als dat nog niet genoeg is, is er ook nog de Ondernemersestafette. In dit onlineonderdeel op social media vertellen deelnemers kort over hun werk, hun ervaring met Open Coffee Haren en geven ze het stokje door aan een volgende deelnemer. Op deze manier wordt nog meer betrokkenheid en zichtbaarheid gecreëerd voor de deelnemers. Open Coffee Haren is daarmee uniek in zijn soort.

De bijeenkomsten zijn elke derde donderdagochtend van de middag bij De Tiehof in Onnen (gemeente Haren). Open Coffee is een landelijk concept met lokale initiatieven. Het is een informeel zakelijk netwerkbijeenkomst zonder lidmaatschap, opgave is niet nodig. Bij ontvangst betaalt men € 5 entree en krijgt daarvoor een presentatie of rondleidingen (of in dit geval netwerken in 4D) en de mogelijkheid om netwerkcontacten op te doen onder het genot van koffie en thee. Bent u geïnteresseerd om een keer te komen? Bij deze de gegevens voor u op een rijtje:

Wat: Open Coffee Haren, openbaar netwerkbijeenkomst

Waar: De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen

Wanneer: Elke 3e donderdag van de maand, v.a. 9.30 uur tot 11.30 uur

De eerstvolgende 3 bijeenkomsten in 2018: 15 februari, 15 maart en 19 april.

Bijzonderheden: 10.00 uur korte presentatie/interactieve sessie

Kosten: € 5,- inclusief koffie en thee