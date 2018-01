Nicolai Ensemble treedt op in de Dorpskerk

Door: Redactie

Op vrijdag 9 februari 20.00 geeft het Nicolaï Ensemble onder leiding van Jan Harryvan een Avondmuziek in de Dorpskerk van Haren. Op het programma staan werken van Felix Mendelssohn- Bartholdy (1816-1847).

Mendelssohn was een van de grote muziekvernieuwers van de 19de eeuw. Hij was directeur van het conservatorium van Leipzig en de ontdekker van Johann Sebastian Bach. Wij kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar tot die tijd was Bach voor de meeste mensen een naam van een beroemdheid uit een grijs verleden, wiens muziek nauwelijks nog gehoord werd.

Mendelssohn ‘her-ontdekte’ niet alleen. Hij componeerde zelf veel a capella koorwerken: motetten, oratoria over bijbelse figuren en, natuurlijk, instrumentale muziek voor binnen en buiten de kerk.

Op 9 februari kunt u een gevarieerd op naam van ‘Mendelssohn’ horen:

Verleih Uns Frieden voor koor, van Felix Mendelssohn

Morgengruss voor koor, van zus Fanny Mendelssohn

Lied ohne Worte voor piano en cello

Ruhetal voor koor

Preludium en Fuga opus 37, voor orgel

Herr nun lassest Du (lofzang van Simeon), koor

Jauchzet dem Herrn alle Welt (Psalm 100), koor

Meine Seele erhebet den Herrn (Lofzang van Maria), koor, allemaal van Felix Mendelssohn Bartholdy

Het Nicolaï Ensemble voert uit met Marius van Delden, cello. Jan Harryvan zal behalve de directie ook op piano en orgel bijdragen. Er is geen pauze. Na afloop bieden we u graag een drankje (wijn of vruchtensap) aan. De entree is € 12,50. U kunt kaarten via koorleden verkrijgen, via info@nicolaiensemble.nl, bij Boekhandel Boomker of bij de ingang van de kerk op 9 februari, des avonds.