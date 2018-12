Nieuwe bestuurder van ZINN te gast bij OOG TV

Door: Redactie

Frans Kroon heeft een kennismakingsgesprek met Carry de Niet, zij is sinds 1 september jl. directeur van Stichting ZINN.

Het tweede gesprek is met Gert Los, hij is redactielid van de (digitale) Seniorenkrant Groningen, een initiatief van Groningen Plus. Zij vieren hun lustrum, 10-jarig bestaan met een Open Dag op zaterdag 15 december in Maartenshof. De uitzending is op zondag 9 december om 11:00u en om 16:30u op OOG TV en via de livestream van www.oogtv.nl

Foto: Links Carry de Niet, rechts Frank Kroon.