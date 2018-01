De nieuwe generatie van Mignon (by Marlieke)

Door: Redactie

“Ik ben opgegroeid in de mode”, zegt Marlieke (34) en ze laat een

foto zien waar ze als jong meisje te zien is in de winkel van haar

moeder Annelies. “Ik had inmiddels een baan in de mode in Amsterdam en had eigenlijk

nooit gedacht aan het overnemen van de winkel. Toen ze onlangs

aankondigde te zullen stoppen, omdat ze met pensioen ging, vroeg

iemand mij: ‘Waarom zou je de winkel niet voortzetten? Het is immers

een begrip in Haren!’ Samen met mijn familie en vrienden heb ik erover gesproken en bedacht

me dat ik de kans niet kon laten liggen”.

Voor haar moeder Annelies was de late beslissing wel even slikken,

zegt ze. Ze had niet meer aan opvolging gedacht. Inmiddels staat

Annelies volledig achter haar dochter en zal ze haar op de

achtergrond altijd steunen als dat nodig is. “Ik wil de winkel

blijven voortzetten zoals mijn moeder altijd heeft gedaan”, zegt

Marlieke. “De klanten moeten zich welkom blijven voelen in de nieuwe

winkel. We hebben expres gekozen voor een sfeervolle locatie waar

mensen altijd welkom zijn voor een kopje koffie aan onze

koffietafel”. Met behulp van haar moeder kan zij de kwaliteit

blijven garanderen die de klanten gewend zijn van Mignon, enkel met

een nieuwe touch… by Marlieke.

“Mijn moeder kent de vaste klanten al jaren en weet precies hoe zij

het niveau van Mignon hoog moet houden. Deze hulp is fantastisch”.

De winkel heet nu ‘Mignon by Marlieke’ en is verhuisd naar

Kerkstraat 17.

Op zaterdag 3 februari om 10.00 uur zal de winkel officieel worden

(her)opend.