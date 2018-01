Nieuwe kok bij Bistro Heerlijk

Door: Redactie

Daphne de Haan en haar partner Willem Riemens hebben het voor elkaar. Hun bistro in Haren staat inmiddels op de kaart en ze zijn tevreden over de resultaten in het eerste jaar van hun bestaan. Bistro Heerlijk is ontdekt door het publiek. Voor een kopje koffie overdag en ook voor het complete diner in een trendy sfeer (diner alleen woensdag t/m zaterdag).

“Maar er blijft altijd wat te wensen over”, zegt Daphne. “We wilden het team in de keuken graag versterken met iemand die nóg verrassender kookt, dan wij deden. Het is gelukt, Martijn Brugman is bij ons komen werken.” Brugman (opgegroeid in Utrecht) heeft al een lange staat van dienst als kok in kleine en grote restaurants. Hij deed de koksopleiding, maar legt sindsdien zijn eigen passie en intuïtie in zijn werk. “Ik ken Daphne en Willem al jaren, ze kwamen vaak eten in de restaurants waar ik werkte. Hij heeft me gevraagd om naar Haren te komen. Toen die kans zich voordeed heb ik ‘ja’ gezegd. Hier ligt een mooie uitdaging in een prachtig restaurant.” Willem Riemens, partner van Daphne, zegt: “Met Martijn halen we een echte vakman in huis, die ook let op de presentatie van het eten. En door zijn ervaring kan er sneller worden gewerkt. Er zijn gasten die graag de tijd nemen, maar ook die wat minder tijd hebben. Het kan nu beiden.”

foto: V.l.n.r. Willem Riemens, Martijn Brugman en Daphne de Haan…