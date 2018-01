Nieuwe onrust over kwestie ‘werkgroepen’ gemeente Haren – lees meer…

Door: Redactie

Zowel RTV Noord als Dagblad van het Noorden brachten vandaag het nieuws (door hen omschreven ‘breaking news’) dat Haren wellicht toch intensiever samenwerkt met Groningse werkgroepen, die de fusie voorbereiden. Omdat Haren in opdracht van de raad formeel niet meewerkt aan de fusie, wordt ieder contact met Groningse ambtenaren als ‘verdacht’ aangemerkt. Het was zelfs voor GVH-wethouder Mariska Sloot reden om af te treden.

In het artikel worden woordvoerders van de gemeente Groningen geciteerd, Nico Beets en Klaas van der Hoek. Zij schetsen het beeld van een Harense ambtenaar, die niet passief maar actief betrokken zou zijn bij een werkgroep. Voor zover bekend gaat het om werkgroepen die zich bezighouden met ICT en met personeelsbeleid. Voor de gemeente Haren zijn dat thema’s die wél voorbereid moeten worden, zelfs nu de fusie nog onzeker is. Men zou anders chaos riskeren in Haren, mocht de fusie wél doorgaan op 1 januari 2019. Volgens de woordvoerders van Groningen valt één van de Harense ambtenaren te beschouwen als ‘trekker’ van de werkgroep. Dat ligt dus anders dan het beeld dat door wethouder Verbeek en burgemeester Van Veen eerder was geschetst. Die meldden desgevraagd dat Haren slechts ‘als goede buur’ antwoord geeft op vragen van de werkgroepen. Het artikel van Dagblad/RTV Noord wil aantonen dat dit dus niet klopt.

In het artikel komt verantwoordelijk wethouder Michiel Verbeek met repliek. Hij zegt dat een Harense ambtenaar inderdaad betrokken is bij de werkgroep P&O, maar het uitgangspunt blijft dat het gaat om het delen van informatie. Dat de media hem nu als ‘trekker’ neerzetten maakt zijn rol volgens hem veel te groot. “Hij heeft kritische vragen gesteld over personeelsbeleid”, zegt Verbeek als reactie tegen Haren de Krant. “Kennelijk betekent het dan dat hij ‘trekker’ is geworden. Dat is gewoon niet aan de orde.”

Mistig

In het artikel van DvhN/RTV Noord komt topambtenaar Willem Schwertmann van Haren aan het woord. Hij zegt dat de Harense ambtenaar de werkgroep wel bijeen heeft geroepen, maar dat hij pas ‘trekker’zal worden in een volgende fase, als bekend is of de fusie doorgaat. Hierdoor wordt het verhaal van de gemeente, objectief gezien, niet sterker. Het hult de kwestie van de werkgroepen in mist en geeft voeding aan het wantrouwen.

Analyse

De kwestie van de werkgroepen is een mooi voorbeeld van een veenbrand. Hoewel de beslissing over de fusie allang niet meer wordt genomen in Haren, maar in Den Haag, slaat de vlam in de pan over een kwestie die er eigenlijk niet meer toe doet. Anders gezegd: wat is het belang van ‘wel of geen contact’ voor de uiteindelijke besluitvorming? Wellicht wordt het duidelijker als we voetbal maar weer even gebruiken als metafoor.

De belangrijke wedstrijd wordt gespeeld op het speelveldveld, maar de camera’s worden gericht op de tribune en doen uitgebreid verslag van een ruzie tussen twee supporters. Dat dit nu in Haren gebeurt mag het bewijs zijn dat de verhoudingen in Haren op scherp staan. Alle hoofdrolspelers wantrouwen elkaar en gaan niet meer uit van elkaars zuivere intenties. Wethouder en burgemeester hebben onhandig gecommuniceerd over ‘de werkgroepen’ en wakkeren wantrouwen aan. Door in eerste instantie te ontkennen dat er werkelijk iets aan de gang was met werkgroepen hebben zij voeding gegeven geruchten en theorieën, die nu een eigen leven gaan leiden.



Vraag is nu welke theorie de waarheid is. Het is aan de lezer.

Theorie 1.Haren belazert de buitenwereld. Men zegt weliswaar niet mee te werken aan een fusie, maar doet dat stiekem tóch. Waarom zou men dat doen? Omdat men diep van binnen overstag is en voorstander van fusie is geworden? Laat men zich in met Groningse werkgroepen om het besluit van de fusie naar een JA te beïnvloeden?

Theorie 2.Haren is nog steeds fel tegenstander van de fusie, maar sluit zijn ogen niet voor de kans dat Den Haag in juli 2018 besluit dat de fusie doorgaat. Om daarna niet in tijdnood te komen wil men bepaalde zaken alvast voorbereiden, zoals ICT en Personeelsbeleid. Contact met werkgroepen schaadt het standpunt niet, want de bal ligt inmiddels al in de Tweede Kamer.