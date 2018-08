Door: Redactie

Foto’s kunnen een dierbare herinnering zijn van hoogtepunten en dieptepunten in een mensenleven. Een nieuwe trend is, dat fotografen worden ingehuurd tijdens uitvaarten. In Haren de Krant, die deze week wordt verspreid, een verhaal over Kristel Dallinga, die zich op deze vorm van fotografie heeft toegelegd.

De krant wordt verspreid van 28-31 augustus.