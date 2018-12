Nieuwe webcolumn J.E. Bosch

Nieuws:

Door: Redactie

AFSCHEID…

Inmiddels hebben wij al weer afscheid kunnen nemen van Sint Nicolaas en Zwarte Piet. De Goedheiligman komt volgend jaar vast terug, maar of dat ook geldt voor onze Piet? Als het aan Silvana Simons ligt waarschijnlijk niet, maar voor mij mag hij blijven. Wel heb ik vroeger (erg lang geleden) altijd in de veronderstelling verkeerd, dat er slechts één Zwarte Piet was, maar als je de intocht van de Sint op TV bekijkt, dan heeft hij een heel leger Pieten tot zijn beschikking. En….. ze heten allemaal Piet. Vraag ik mij in gemoede af hoe die oude grijsaard ze allemaal uit elkaar kan houden!

Een ander afscheid betreft het ten grave dragen van onze aloude gemeente Haren, waarbij onze geachte afgevaardigde de heer Verbeek vermoedelijk nog wel even een traantje zal wegpinken. Maar beste webcolumnlezers, wij nemen op feestelijke wijze afscheid van deze gemeente en dat zal geschieden op 20 december a.s. in een (hopelijk gasloos) verwarmde feesttent onder het genot van happerij, tapperij en een aantal bekende Harener artiesten. Zorg dus dat u er bij bent!

Een derde afscheid betreft de vliegerij naar Kopenhagen en München vanaf Groningen Airport Eelde. Te weinig passagiers, dus te weinig rendement voor in dit geval Nordica en dus gaat de stekker eruit. Zo blijft het toch steeds weer hangen en wurgen met de luchthaven. Met veel enthousiasme opgezette nieuwe bestemmingen worden naderhand weer opgeheven, ook al weer wegens gebrek aan belangstelling. Zo lijkt Eelde een welhaast bodemloze put te worden. En ik ben bang dat een en ander op de duur ook nog eens tot een afscheid van GAE zou kunnen leiden. Zou ik persoonlijk erg jammer vinden!

Het laatste afscheid in dezen betreft het jaar 2018. En daarom wens ik al mijn lezers (m/v) mooie kerstdagen toe en een gezellige jaarwisseling.