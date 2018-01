Nieuwe website gaat Harens winkeldorp promoten

Nieuws:

Door: Redactie

Ondernemend Haren lanceert een nieuwe site ter ondersteuning van haar centrumpromotie. Het afgelopen jaar investeerde de ondernemersvereniging flink in een nieuwe uitstraling van de evenementen in het winkelcentrum. Dit alles onder de pay-off ‘Ervaar Haren’. Een bijpassende, moderne website om deze activiteiten extra kracht bij te zetten ontbrak nog.

Op www.ervaarharen.nl vinden consumenten alle informatie over de evenementen die Ondernemend Haren organiseert. Inclusief de activiteiten die in samenwerking met andere organisaties georganiseerd worden. Daarnaast is er ruim aandacht voor een eigentijdse presentatie van het winkelaanbod in Haren.

Hoogtepunt van de site is de virtual tour die in samenwerking met één van de leden ontwikkeld wordt. In de eerste versie van de site die nu online staat, krijgen bezoekers vast een voorproefje van de mogelijkheden te zien: virtueel door Haren lopen én individuele bedrijven bezoeken. Ook de interactieve plattegrond is een echte aandachtstrekker en een handige tool om bezoekers van buitenaf kennis te laten maken met het centrum van Haren.

De komende weken wordt de site verder door ontwikkeld en voorzien van aantrekkelijke inhoud. Alhoewel het bestuur de komende maanden de focus legt op deze werkzaamheden denkt ze nog na over mogelijkheden om de site verder uit te breiden. Indien mogelijk krijgen ook niet-winkel houdende leden in de toekomst aandacht op het medium. Dat hier vraag naar is, bleek wel tijdens de eindejaar bijeenkomst van de vereniging waar de plannen voor www.ervaarharen.nl getoond werden. Het prototype van de site werd daar enthousiast ontvangen. Vanzelfsprekend bekijkt Ondernemend Haren waar de link met bestaande Haren promotie gelegd kan worden.