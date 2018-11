Nog één week voor de verkiezingen. Weet u al wie Harense belangen het best zal behartigen?

Nieuws:

Haren de Krant heeft de ‘Harense politiek’ gevraagd hoe zij Haren laten horen na de fusie. Wie de voormalige gemeente Haren liefheeft, zou aan één van hen zijn stem kunnen geven op 21 november.

Stad en Ommeland

foto: Mariska Sloot (S en O)



Een nieuwe gemeente, een nieuwe partij?

Nieuwe politiek!

Stad en Ommeland is de onafhankelijke lokale partij, ontstaan uit de Stadspartij, Algemeen Belang Ten Boer en Gezond Verstand Haren. Op 21 november kiest u voor een nieuwe, heringedeelde, stad. Kies voor een nieuwe partij met veel ervaring. Wij zijn wel altijd bereikbaar en luisteren naar u zoals we dat ook altijd deden voor de herindeling. Wij willen dat Haren en Glimmen, Onnen en Noordlaren:

Haar eigenheid en identiteit behoudt

Haar voorzieningen behoudt

Haar korte contacten met de politiek behoudt

Haar groen behoudt en beter onderhoud en uitbreidt

Haar bruisende winkelcentrum behoudt

Haar scholen en maatschappelijke instellingen behoudt

Haar maatwerk in de zorg behoudt

Haar gemeentelijk loket behoudt

Wij willen:

Niet bouwen in de groene long en het buitengebied

Geen enkel plan in Haren en de dorpen uitvoeren zonder deugdelijke verkeersparagraaf

Geen enkel plan in Haren en de dorpen uitvoeren zonder fatsoenlijk met omwonenden en ondernemers in gesprek te zijn geweest

Geen torenhoge ozb

Geen hondenbelasting

Veilige verkeersroutes

Kortom Voor Stad en Ommeland geldt: U heeft invloed, want u heeft ons!

En u weet: wij vechten voor u en staan voor onze principes

(1) Amrut Sijbolts

(2) René Stayen

(3) Mariska Sloot

En natuurlijk al die andere Harense kandidaten:

( 6) Meinard Wolters

(10) Floris Liefferink

(21) Alexander van der Woud

(28) Irene Tinga

(38) Jurgen Hazewinkel

(44) Daphne de Haan

(48) Pieter Jan Jansen

CDA

foto: Joma Kaal en Jacob Boonstra (CDA)

Joma en Jacob zetten Haren op de kaart

Op woensdag 21 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haren. Bij het CDA staan twee Harense kandidaten opvallend hoog op de kieslijst. Het gaat om Joma Kaal en Jacob Boonstra. Joma is op plek 3 de eerste vrouw op de lijst. Jacob is een bekende binnen de partij en staat op plaats 8.

Joma Kaal

De politiek ervaren Joma Kaal is 61 jaar en is in het dagelijks leven werkzaam als mediator. De afgelopen jaren draaide zij mee als commissielid binnen de gemeenteraadsfractie van Haren. “Nu de herindeling een feit is, vind ik het belangrijk om mee te blijven denken over de ontwikkeling van Haren in goede samenwerking met Ten Boer en de stad Groningen. Vanuit mijn achtergrond als Statenlid in Drenthe heb ik eerder te maken gehad met herindelingen. Ik weet hoe belangrijk het is om de eigen identiteit van onze dorpen te behouden. Daar stá ik voor en daar gá ik voor!”

Jacob Boonstra

De afgelopen jaren was Jacob Boonstra (30 jaar) fractievoorzitter van de CDA-gemeenteraadsfractie in Haren. Hij maakte zich sterk voor onder andere het behoud van de Rieshoek, vrij parkeren en een veilige omgeving bij basisscholen.”Een aantal jaar geleden ben ik voor het CDA in de politiek gegaan omdat ik geloof in de kracht van mensen en de samenleving. Voor het CDA begint politiek namelijk met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De nieuwe gemeente Groningen kent een aantal mooie uitdagingen. De binnenstad waar ik zelf vaak kom is prachtig, maar de nieuwe gemeente is meer dan de vierkante meters binnen de Diepenring. Door mijn ervaring als fractievoorzitter in de gemeente Haren weet ik goed wat er in de dorpen zoals Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren leeft. Graag wil ik namens het CDA ervoor zorgen dat de leefbaarheid in wijken en dorpen straks bovenaan de agenda van de nieuwe gemeenteraad staat. Ik ben klaar om door te gaan!”, zegt Jacob enthousiast.

PVDA

foto: Lammie Schuiling (PvdA)

PvdA: Zeker zijn – dat we naar elkaar omzien

Zeker zijn dat we naar elkaar omzien. Dat betekent eerlijke kansen voor iedereen, meer betaalbare huizen, meer werk voor jongeren en ouderen en een steuntje in de rug voor mensen die dat nodig hebben. Ook in Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren en het buitengebied.

Goed werk en onderwijs

Iedereen in onze gemeente moet zeker zijn van goed werk. Dit betekent dat de gemeente de werkgelegenheid stimuleert en vol inzet op vast werk voor een fatsoenlijk loon. Het betekent dat wij kiezen voor de basisbaan: een betaalde nuttige baan voor mensen die moeilijk werk vinden. En het betekent moderne, duurzame schoolgebouwen in een verkeersveilige omgeving, toegankelijk voor alle kinderen. Basisscholen in kleine dorpen, zoals Glimmen, willen we openhouden.

Betaalbaar wonen in groene omgeving

De PvdA vindt dat iedereen zeker moet zijn van een betaalbare woning. Daarom kiezen wij voor nieuwe sociale woningbouw en koopwoningen voor starters. Binnen de grenzen van de bebouwde kom! Want de groene long tussen stad en dorpen willen we behouden. Evenals het open, groene karakter van het landelijk buitengebied.

Leefbare dorpen met voorzieningen

Onze dorpen hebben allemaal mooie en specifieke karakters. Die willen we behouden en waar mogelijk samen met de bewoners versterken. Dit betekent dat we de bibliotheek en sociaal-culturele voorzieningen behouden. Evenals dorps- en buurthuizen en de sportvelden in de dorpen. Onze inwoners kunnen zeker zijn van deze mooie ontmoetingsplekken bij uitstek!

Goede zorg voor alle inwoners

Alle inwoners van onze gemeente moeten zeker zijn van goede zorg. Dat betekent dat wij kiezen voor een sociale, zorgzame gemeente die luistert naar de inwoners. Een gemeente waar mensen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Waar mantelzorgers een steuntje krijgen. En waar we ontmoetingsplekken organiseren in alle dorpen om eenzaamheid te voorkomen.

Zie www.pvdagroningen.nl voor verkiezingsprogramma 2019-2022.

VVD

Foto: Ietje Jacobs (VVD)



Groningen staat voor het beste van drie werelden. De weidsheid van het Groninger land in Ten Boer, Haren als beste woongemeente en de bruisende stad als middelpunt. We zien de toekomst van Groningen met optimisme en vertrouwen tegemoet.

Ik ben Ietje Jacobs – Setz, fractievoorzitter van de VVD in Haren, ik sta op de 2e plek van de VVD-lijst van de nieuwe gemeente.

Voor deze nieuwe gemeente ga ik mij met hart en ziel inzetten! Mijn speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. De leefbaarheid van al onze dorpen is daarbij heel belangrijk, behoud van voorzieningen is het uitgangspunt. Dan denk ik aan de bibliotheek, de sportverenigingen, de sporthallen, de buurthuizen. Maar ook het afvalbrengstation, de loketfunctie van de gemeente, de kazerne voor de vrijwillige brandweer etc. Daarnaast is onze woonomgeving de afgelopen paar jaren verwaarloost: daar moet meer aandacht voor zijn, wat ons betreft worden de straten en trottoirs beter onderhouden.

Daarnaast vindt de VVD dat er geïnvesteerd moet worden in een levendig centrum: we moeten weer een bruisend dorpshart krijgen. De economie trekt aan, daarvan moet ook het centrum van Haren profiteren. Eén van de belangrijkste punten daarbij is wat de VVD betreft gratis bovengronds parkeren, liever vandaag dan morgen! De gemeentelijke dienst verdwijnt van het Raadhuisplein, wij vinden het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe ‘bewoner’ in het huidige gemeentehuis komt. Leegstand is nooit goed, bovendien zorgt bedrijvigheid voor een levendig dorpscentrum.

In de nieuwe gemeente verandert de verhouding tussen stad en platteland. Er zijn veel grotere en kleinere kernen met allemaal hun eigenheid, hun eigen problematiek en hun eigen kijk op goed leven. Ik zet mij graag in voor deze prachtige nieuwe gemeente.

Groen Links

foto: Hans Sietsma (GL)

De Harense GroenLinks-kandidaat

Hans Sietsma (62) is raadslid in Haren en woont in Oosterhaar. Hans is nu fractievoorzitter voor GroenLinks in Haren en was daar een drijvende kracht in het samenbrengen van de oppositie. Hij staat voor GroenLinks op de (zeer verkiesbare) plek 6 (lijst 4). “De energietransitie is een kans voor meer zeggenschap over je eigen energievoorziening”.. Hans vindt lokale democratie, en het versterken van bewonersinitiatieven erg belangrijk. Hij maakt zich hard voor een circulaire economie, behoud van landschap en het versterken van groen. Haren is niet voor niks de “de groene parel van het Noorden”. Met haar bossen, ecologische verbindingen, waterbergingsgebieden en de Hortus kan Haren volgens Hans binnen de nieuwe gemeente Groningen een voorbeeldfunctie vervullen.

Wat wil GroenLinks?

GroenLinks heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet op het gebied van de energietransitie in Haren. Hier willen we ook na 21 november mee aan de slag.

De komende jaren zet GroenLinks zich in voor:

Maatwerk van gemeente en dienstverleners bij de aanpak van armoede binnen Harense gezinnen.

Goed onderhoud van het landschap in Haren: verrommeling tegengaan, behoud van zandpaden, zorgvuldige inpassing van recreatie en geen nieuwbouw in het buitengebied.

Het open en groen houden van de groene ruimte tussen dorpen en stad.

Ondersteuning van de Hortus.

Aanmoediging van initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, milieu, gezondheid en leefbaarheid.

Behoud van het Clockhuys met daarin het centrum van kunst en cultuur, de bibliotheek en de muziekschool.

CU

Foto: Theo Berends (CU)

Oog voor elkaar, Oog voor Haren

Dit thema komt op alle terreinen in ons verkiezingsprogramma terug: zorg, onderwijs, (breedte)sport, waardig ouder worden, schuldhulp en nog veel meer. We blijven ons uiterste best doen om oog te hebben voor álle inwoners. Samen zetten we de schouders eronder. Helpen jullie ons mee? Verkiezingsprogramma op: www.groningen.christenunie.nl

Wat wil de ChristenUnie voor Haren?

De ChristenUnie wil dat er een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer wordt benoemd, die zaken kan aanpakken in de buitendorpen, ook al raakt het andere portefeuilles. De dorpen krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente, iemand die optreedt als gebiedsregisseur. Belangrijke zaken uit de straks voormalige gemeente Haren moeten gehoord worden. Daarom wil de ChristenUnie dat er dorpsraden worden opgezet. Ook willen we dat er een dorpsvisie voor Haren wordt ontwikkeld om met Harense wensen rekening te houden. In een dorpshuis ontmoeten mensen elkaar en kunnen verenigingen hun verbindende werk doen. Daarom wil de ChristenUnie alle dorpshuizen als centrale plekken behouden. Haren ligt op afstand van het Groningse centrum. De ChristenUnie wil de dienstverlening dicht bij de mensen houden. Het gemeenteloket blijft, met fatsoenlijke openingstijden, zodat mensen niet naar de stad hoeven. Tussen Groningen, Haren en Ten Boer liggen mooie stukken natuur. Die koesteren we, en daarom wil de ChristenUnie niet dat daar gebouwd wordt. Ook willen we karakteristieke landschappen, zoals de houtwallen in Haren, behouden. De gemeenteraden van Haren en Ten Boer hebben in sommige gevallen toezeggingen gedaan aan lopende projecten. De ChristenUnie vindt dat deze initiatieven moeten kunnen vertrouwen op de gedane toezeggingen.

En wie ben ik?

Ik ben Theo Berends uit Onnen, derde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Ik ben geboren in Glimmen en ik woon nagenoeg mijn hele leven al in de gemeente Haren. Ik ben raadslid en wethouder in Haren geweest. Ik werk in de schuldhulpverlening. Ik ben sterk betrokken op het dorpsleven en als vrijwilliger actief in verschillende besturen van lokale Harense verenigingen. Kortom: iemand die zijn wortels en zijn hart in de Harense samenleving heeft en graag een bijdrage wil leveren om het Harense geluid in Groningen te laten klinken!

D66

Foto: Sander Claassen

“Hoe leeft Haren voort in de Groningse gemeenteraad?”

D66 is zowel in de stad Groningen als in de gemeente Haren de grootste politieke partij. Beide gemeenten gingen onder leiding van deze progressieve partij voortvarend aan de slag. De raadsleden en wethouders zochten verbinding met inwoners. Ze hebben geïnvesteerd in een duurzame, aantrekkelijke en leefbare gemeente met een nieuwe blik op kansengelijkheid en meedoen voor iedereen. Vergroening, rookvrije speeltuinen, sportparken en schoolpleinen en De Harense rotonde zijn hier goede voorbeelden van.

D66 is trots op de Harense kandidaten Sander Claassen, Pien Huininga en Hendrik Blanksma. Dankzij hun voelsprieten in de Harense gemeenschap zijn concrete standpunten opgenomen in het verkiezingsprogramma. Sander Claassen is met plek 7 de hoogstgeplaatste Harense kandidaat. Claassen: “Haren is een gemeente waar je fijn kunt wonen in een groene omgeving. Onze kinderen hebben ruime keuze uit goed onderwijs. We maken gebruik van voorzieningen als het zwembad, de Hortus en de bibliotheek. D66 wil de potentiële voordelen van de nieuwe, grotere gemeente optimaal benutten voor alle inwoners. Laat de sterke sociale binding en betrokkenheid in Haren de stad inspireren. D66 streeft naar kleinschaligheid, gemeentelijke dienstverlening dichtbij mensen en betrokken en actieve inwoners. D66 staat voor een nieuwe gemeente Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Pien Huininga staat op plek 10 en stelt: “Goed onderwijs is voor jong en oud een leven lang nodig om gedroomde doelen te kunnen behalen. Een duurzaam schoolgebouw met een groen en beweegvriendelijk schoolplein in een verkeersveilige omgeving nodigt uit tot leren en fysiek actief spelen.”

Hendrik Blanksma staat op plek 15 van de kandidatenlijst: “Laat de groene gebieden tussen de stad en de dorpen groen blijven. Het groene en open karakter van het landelijk gebied en haar natuurwaarde zijn wat D66 betreft van grote waarde voor alle inwoners van onze nieuwe gemeente.”

Sport Partij

Een nieuwe Harense partij gaat meedoen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Groningen op 21 november. Hieronder presenteert Adri Broeke zijn Sportpartij.



Foto: Adri Broeke

De dames en heren politici in Haren hebben de laatste jaren op het gebied van sport flink onder gepresteerd, aldus de Rekenkamer Haren. In haar onderzoeksrapport constateerde ze gebrek aan visie en geen (bij)sturing op beleidsdoelen en behaalde resultaten. Van bruikbare uitvoeringsplannen was geen sprake. Bovendien ontbraken de nodige ‘vrije’ middelen om door en voor burgers, verenigingen en bedrijven belangrijke nieuwe activiteiten of evenementen te ontplooien. Blijkbaar beschouwde de betreffende wethouder de ontwikkeling van sport en bewegen slechts als bijzaak. Menigeen dacht er anders over…..

Voor de partij (lijst 11) is sport en bewegen zeker geen politieke bijzaak. We willen in het Haren van morgen juist investeren in de kracht van sport. Enerzijds om het plezier en de positieve gezondheid van individuele mensen te bevorderen. Anderzijds om de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid binnen onze vitale gemeenschap (verder) te versterken. De sport gaat zich serieus met de politiek bemoeien! Onder meer door:

Leeftijdsvriendelijke en veilige beweegroutes (wandelen, fietsen, joggen) in de buurten en wijken in te richten.

Verschillende playgrounds en laagdrempelige sport en spel voorzieningen (bootcampplekken, beweegtuinen) dichtbij de woon- en schoolomgeving laten verrijzen.

Het Scharlakenhof complex renoveren en ombouwen tot een hoogwaardig en in sportief opzicht multifunctioneel trainings- en talentontwikkelingscentrum voor regionaal kansrijke kernsporten als basketbal, hockey en volleybal.

Plaatselijke sportverenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen ondersteunen bij het verruimen en verrijken van sport en beweegactiviteiten voor ouderen.

De sportbegroting verdubbelen en sport inzetten bij het realiseren van integraal gemeentelijk beleid dat gericht is op de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken als armoede bestrijding, positieve gezondheidsbevordering en sociale activering.

Op onze website www.sport-partij.nl kunt u ons ‘Speelplan’ voor de komende jaren lezen.

Voor de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de stadsregio Groningen is Haren als betekenisvolle ‘groene parel van het Noorden’ zonder meer van vitaal belang.

Geef sport daarom een stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De partij gaat er voor!

Adri Broeke, lijst 11, rugnummer #3

