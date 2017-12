Wat ik nog zeggen wou…

Nieuws:

Als coördinator van het G-voetbal van vv Gorecht sta ik op de rand van het nieuwe jaar even stil bij een tweetal momenten van 2017. Een verdrietige gebeurtenis, het overlijden van Jaap Wiersma die veel voor vv Gorecht betekende en een erg leuke gebeurtenis: ons G-team had bij de Special Olympics regionale spelen de eerste plaats behaald! Tijdens dit toernooi had iedereen(!) een keer gescoord én de keeper had niets doorgelaten. Je behaalt de beste resultaten door samenwerking, elkaar positief aan te moedigen én wat voor elkaar over hebben. Mijn grote wens voor 2018 is dat we er een positief jaar van maken door het beste uit jezelf te halen. Niets is blijvend, het leven is wat je er zelf van maakt! Dus STA OP! Laat je talent zien, er zijn voldoende instanties, verenigingen die JOUW TALENTEN kunnen gebruiken. Een win-win situatie! 🙂

Astrid van der Steeg, vrijwilliger vv Gorecht, Haren