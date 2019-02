Notaris Henk Broekema nieuwe voorzitter Ondernemend Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Notaris Henk Broekema uit Haren is voorgedragen en gekozen tot voorzitter van Ondernemend Haren. In deze vereniging bundelen winkels en niet-winkels hun krachten. Ondernemend Haren behartigt de belangen en is spreekbuis van ondernemers in de voormalige gemeente Haren.

Henk Broekema is een echte Harenaar. Zijn vader had tot jaren 80 een notariskantoor aan het Raadhuisplein. Sinds 2000 is Henk Broekema ook notaris en heeft in bestuursfuncties in landelijke beroepsgroepen bekleed. Tot dit jaar had hij samen met een compagnon een gerenommeerd kantoor in Groningen. Dit voorjaar gaat hij alleen verder in een kantoor in Groningen-Zuid.

Broekema heeft een groot netwerk en capaciteiten die worden gevraagd van een ondernemersvoorzitter. Daarom werd zijn voordracht door de leden positief ontvangen. Henk Broekema volgt Jos van Stratum op.