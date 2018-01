OBS de Linde zal haar deuren sluiten: te weinig leerlingen – lees meer…

Door: Redactie

De OBS de Linde aan de Hertenlaan te Haren zal haar deuren sluiten. De school heeft nu nog rond 90 leerlingen, maar er wordt tot 2015 een krimp verwacht tot minder dan 80.

Het bericht moet nog door Stichting Baasis worden bevestigd, maar ouders zijn al op de hoogte gebracht. De toekomst van het schoolgebouw is nog onduidelijk, maar het is bezit van de Gemeente Haren.

Leerlingen zullen het volgende schooljaar kunnen uitwijken naar b.v. Brinkschool of De Wissel. Overigens zijn alle andere scholen natuurlijk ook een optie.

De school aan de Hertenlaan heeft al een lange historie. Begin jaren 60 was het een ULO en heette de school Prof. H.C. van Hall School. In 1970 werd het een lagere school met dezelfde naam. Pas in de jaren 80 werd de school omgedoopt in OBS de Linde.

Scholen en cijfers stand van zaken 2017

Naam: 2017: 2025:

Brinkschool 249 (wordt 370)

De Linde 94 (wordt 79)

De Wissel 133 (wordt 133)

Quintusschool 106 (wordt 89)

P.Petersen 235 (wordt 233)

De Borg 448 (wordt 451)

AZC Onnen * 71 (wordt 0)

Mozaïek 80 (wordt 93)

St.Nicolaasschool 440 (wordt 408)