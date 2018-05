OM eist 25 jaar cel tegen Glimmenaar die vrouw en kind doodde

Door: Redactie

Op 13 oktober 2017 voltrok zich een drama in een bovenwoning aan het Jufferpad in Haren. Een 23-jarige vrouw en haar 6-jarige dochtertje (beiden afkomstig uit Eritrea) werden in een opwelling gedood door een 20-jarige landgenoot, de partner van de vrouw. Moord en doodslag, oordeelt het OM.

RTV Noord meldt vanmiddag dat tijdens de behandeling van de zaak duidelijk werd, dat de man zijn vriendin in de douchecel met een telefoonsnoer wurgde en daarna haar keel doorsneed. Dit was al gebeurd op de avond van 13 oktober, toen de man ruzie kreeg met de vrouw, die hun relatie wilde beëindigen. Later die nacht werd het 6-jarige dochtertje (dat slechthorend was en onderwijs genoot op de Effatha Guyot school in Haren) wakker en trof haar dode moeder aan. Toen zij begon te schreeuwen wilde de man haar het zwijgen opleggen en verstikte haar met een kledingstuk. Daarna legde hij haar op bed en dekte haar toe. De moord op de vrouw was volgens het OM een vooropgezet plan, het doden van het kind was een opwelling, daarom wordt daar doodslag verweten.

De verdachte zei dat hij na zijn daden zelfmoord wilde plegen en dronk melk met citroen. Sommige mensen denken dat de combinatie melk en citroen levensgevaarlijk is, wellicht dacht hij dat ook. Hij viel op de bank in slaap. De volgende ochtend sloeg hij alarm. Hij belde hulpverleners met de mededeling dat er ‘iets ergs was gebeurd’. Hij zei: “Ze is dood, dood, dood.” Hij verklaarde vandaag weinig herinneringen te hebben aan de avond van het drama in Haren. Deskundigen verklaarden dat de man toerekeningsvatbaar is, daarom worden zijn daden zwaar aangerekend. De advocate van de man vindt dat het twee keer ‘doodslag’ was (dus beiden in een opwelling). De rechtbank gaat over 14 dagen uitspraak doen.

Foto: Sander Graafhuis 112Haren/Haren de Krant