Omwonenden Raadhuisplein eisen voorlopige intrekking bouwplan

Door: Redactie

In een brief aan de wethouders Michiel Verbeek en Mathilde Stiekema, alsmede aan projectambtenaar Frits Kamminga laten omwonenden van het Raadhuisplein en Molenweg weten het niet eens te zijn met de gang van zaken rond de nieuwbouw op het plein. Zij besluiten hun brief, die vandaag is bezorgd aan de Raad en B en W met: “Wij verzoeken u het aangepaste plan terug te nemen en pas in te dienen nadat het communicatieproces daadwerkelijk is doorlopen en vragen van omwonenden, verbeteringen en suggesties ook daadwerkelijk onderzocht zijn zoals beloofd, en waar mogelijk in het plan zijn meegenomen.”

De brief, die is ondertekend door zeven buren van het plein stelt, dat de gemeente op 24 april wellicht een toneelstuk heeft opgevoerd tijdens een gesprek met buurtgenoten over de nieuwbouw van een supermarkt, parkeerkelder, winkels en woningen op het plein. De briefschrijvers hadden de indruk dat hun feedback serieus in overweging genomen zou worden, maar reeds twee dagen hoorden zij dat het nieuwe bestemmingsplan reeds aan de gemeenteraad was gestuurd. Zij denken dat hun vragen en opmerkingen nu op geen enkele wijze worden (of zijn) betrokken bij de plannen. Daarom hebben ze gevraagd de plannen in te trekken en te herzien.

De onderwerpen waarover volgens de briefschrijvers nog moet worden nagedacht zijn o.a.:

-verplaatsing of verkleining van het bouwblok ten behoeve van een fietsstrook aan de zijde van de Molenweg.

-onderzoek naar verkeersstromen en helderheid over de normen waaraan die moeten voldoen.

-Overleg met Aldi over verkeersopstoppingen voor de slagboom van de parkeerplaats.

-Garantie voor groen in het plan.

Het bouwplan en bijbehorend bestemmingsplan staan nu op de agenda van 14 mei (commissie). Het is niet duidelijk of dit agendapunt naar aanleiding van de brief wordt geschrapt.