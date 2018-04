Nieuws:

Door: Redactie

We hebben ons afgelopen week schuldig gemaakt aan fake-news. Het bericht over de onbemande vuilniswagens was nep. Het is tenslotte 1 april! Met vriendelijke dank aan Harenaar Hans Meles, hofleverancier van 1 aprilgrappen voor verschillende media.

Wij ontvingen veel lezersreacties, die het in de gaten hadden. Die reacties hebben wij niet geplaatst.