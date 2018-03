Onbemande vuilniswagens in Helpman en Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De herindeling werpt zijn schaduw vooruit. De vuilniswagens van de Groningse milieudienst gaan in Haren en Helpman starten met een nieuwe techniek.

Vanaf volgende week gaan in Haren en Helpman onbemande vuilniswagens het huisvuil inzamelen. Het is een proef en wordt gefinancierd met Europese gelden. Volgens gemeentewoordvoerder Jan de Vries is het een uniek project. “In Europa kennen we deze vorm van inzameling nog niet. Daarom verwachten we heel veel interesse van landelijke-, maar ook van buitenlandse media. De straten zullen volgende week volstromen, is onze verwachting !” Voor Haren en Helpman is gekozen om de brede lanen en de overzichtelijke structuur. De wagens gaan exact dezelfde route rijden als ze tot nu toe bemand reden. “Alleen kunnen ze wat sneller rijden, wat ook financiele voordelen heeft. Maar bovenal is het een duurzame manier van huisvuilinzameling, die goed past bij deze moderne tijd ” besluit de enthousiaste De Vries.

