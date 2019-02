Ondernemers stellen vragen aan burgemeester Den Oudsten. Geen toezeggingen.

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de algemene ledenvergadering van Ondernemend Haren was waarnemend burgemeester Peter den Oudsten te gast. Hij vertelde globaal hoe het staat met de praktische samenvoeging van Groningen en Haren.

Hij kreeg de vraag of de gemeente het Dorpsfonds Haren zal blijven vullen met budget uit de OZB. Den Oudsten antwoordde geruststellend, maar beslist zonder zich te binden. Hij verwacht niet dat Groningen het Dorpsfonds Haren anders zou behandelen dan andere verenigingen. Hij kon zich niet voorstellen dat de gemeente de ondernemers niet meer zou steunen, zoals nu het geval is. Maar dat is zeker geen garantie.

Over betaald parkeren (liever: gratis parkeren) werden hem ook vragen gesteld. Den Oudsten legde uit dat het gratis 1,5 uur parkeren ‘om technisch financiële redenen’ was afgeblazen in het najaar, hoewel de Harense raad het plan had opgedragen aan het college. Hij snapt dat ondernemers toe willen naar het regime van Helpman (1,5 uur gratis parkeren), maar zei dat de situatie niet geheel vergelijkbaar is. In de vorm van een grapje zei hij ‘wel enige ruimte’ te zien, maar de goede toehoorders weten dat dit betekent dat de kans klein is dat in Haren 1,5 uur parkeren gratis zal worden. Immers, het nieuwe college wordt groen-gestuurd en daarin is ruimte voor de automobilist schaars.