Ontdekt eigen uitvaartwensen, informatiedag 2 juni in de Bamshorn Haren

Door: Redactie

Uitvaartorganisatie Monuta organiseert een informatiedag op 2 juni van 10.00-14.00 uur in de Bamshorn te Haren. De Harense Helga Talsma (foto) van Monuta is aanwezig om mensen op weg te helpen bij het formuleren van uitvaartwensen.

Een interviewer zal met gasten in gesprek gaan om te ontdekken hoe hun uitvaart er uit zou kunnen zien. Troubadour Johannes van Timmeren (Haren) zingt om 12.00 uur en om 13.00 uur. Er is een boeiende foto-expositie over ‘Afscheidsmomenten’. Toegang is gratis, koffie en thee staan klaar. Adres: Bamshorn, Haren.