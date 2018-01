Ook Harense herindeling in documentaire van Beno Hofman

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 17 januari 2018 gaat een gloednieuwe documentairereeks van Beno Hofman van start. De serie wordt uitgezonden op PodiumTV. De reeks ‘heringedeeldGR’ heeft als onderwerp de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. De documentaires maken bovendien onderdeel uit van de theatervoorstelling heringedeeldGR die in de hele provincie te zien is. De fusie van Haren, Ten Boer en Groningen wordt in beeld gebracht op 21 februari op PodiumTV Ziggo (kanaal 35), KabelNoord (19) en SKV (Veendam 19) .

De komende jaren worden de meeste gemeenten in de provincie Groningen heringedeeld. Het aantal wordt teruggebracht van ruim twintig gemeenten tot minder dan tien. Voor Beno Hofman, ook wel bekend als de Stadshistoricus van Groningen, en zijn team (bestaande uit Jeen de Vos en Menno Knevel) was het aanleiding om de documentairereeks heringedeeldGR te maken voor PodiumTV.

Meanderend door het landschap neemt Beno Hofman de kijker mee door de provincie. Hij spreekt bekende (en minder bekende) inwoners in elke regio, zoals de jonkvrouwe van de Fraeylemaborg, Mieke van Panhuys, in Slochteren, kunstenaar Alex Vissering in Ter Apel, muzikant Gert Sennema in Grijpskerk en zo nog vele anderen. Hij rijdt langs de gemeentelijke en provinciale grenzen en vertelt over de kenmerken van het landschap en hoe dat historisch gezien de gemeentelijke grenzen heeft gevormd. En soms heeft het ontstaan van een gemeente helemaal niets met het landschap te maken, maar bijvoorbeeld gewoon met de Fransen die het land binnenvielen. Het blijkt dus wel dat hoe willekeurig gemeenten er ook uit mogen zien, er toch vaak een interessante historische verklaring voor is. Eenieder die geïnteresseerd is in het landschap, de architectuur en cultuur van de eigen regio en in de lokale politiek kan zijn hart ophalen bij deze documentairereeks.

Zeven van de acht documentaires, die elk als onderwerp een nieuwe fusiegemeente hebben, worden vertoond tijdens de gelijknamige theatervoorstelling van regisseur Maaike van den Hoek in de her in te delen gemeenten. De theatervoorstellingen zijn nog te zien tot en met 24 april.



De documentairereeks is vanaf 17 januari tot en met 7 maart elke woensdag te zien op PodiumTV Ziggo (kanaal 35), KabelNoord (19) en SKV (Veendam 19).Voor meer informatie over de documentaires, de voorstelling en andere activiteiten rondom heringedeeldGR, kijk op de website www.heringedeeldgr.nl.

De documentaires zijn te zien op

Woensdag 17 januari – Midden-Groningen

Woensdag 24 januari – Westerwolde

Woensdag 31 januari – Oldambt

Woensdag 7 februari – Westerkwartier

Woensdag 14 februari – Het Hogeland

Woensdag 21 februari – Groningen / Ten Boer / Haren

Woensdag 7 maart – Pekela’s / Stadskanaal / Veendam