Op 11 maart tuinen bekijken tijdens rondrit

Door: Redactie

Op zondag 11 maart kunt u mee in een oldtimerbus van het Nationaal Busmuseum. Walter en Heiltje Hoogesteger brengen met een bezoek aan de internationaal beroemde tuinen

Tuinfleur in Oostwold en Stonefarm in Stadskanaal.

In deze tuinen zijn duizenden sneeuwklokjes te zien in heel veel variëteiten.

De naam Stonefarm is afgeleid van de vele grote stenen in een tuin van twee hectare. Er zijn niet alleen sneeuwklokjes te zien, maar de tuin is ook kleurrijk tapijt van honderden krokussen die bloeien. Tuinfleur ligt aan het meer van Blauwe Stad en is een de tuin van 6000m2. Hier wordt thee met sneeuwklokjesgebak geserveerd in een gezellige accommodatie. De bustocht, entree, thee en sneeuwklokjesgebak en een rondleiding zijn inbegrepen in de prijs: € 15.= te betalen bij de bus.

Vertrek 12.30 uur vanaf het Postillion hotel aan de Emmalaan 33 in Haren

Opgave: per mail info@colourandgarden.nl of mobiel. O6 – 53259764.

Reisleiding, Walter en Heiltje Hoogesteger

www.colourandgarden.nl

Zuidlaarderweg 3 Glimmen