Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 16 maart geeft Henk Werners een lezing met interessante anekdotes en verhalen over oud-Haren.

Hij is auteur van ‘Vervlogen jaren in Haren’. De lezing vindt plaats in het dienstencentrum van Cosis aan de Torenlaan 1-2. Entree 2,00 (inclusief koffie, thee en wat lekkers).