Op 21 november gemeenteraadsverkiezingen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart gaan aan Haren voorbij. Haren zal wellicht fuseren met Groningen en Ten Boer en de nieuwe gemeente (groot) Groningen zal op 21 november pas naar de stembus gaan. Dan wordt de nieuwe raad gekozen voor de nieuwe fusiegemeente Groningen (waaronder Haren en Ten Boer).

Als de Tweede en Eerste Kamer alsnog besluiten dat Haren niet meedoet aan de fusie, is in de wet Arhi bepaald dat de verkiezingen in Haren op 21 november plaatsvinden, doch dan om haar eigen lokale gemeenteraad te kiezen.

Zoals het er nu uitziet zal in de week van 16 april door de Kamer worden gesproken over de voorgenomen fusie, die door Haren niet wordt gewenst. Dat geldt overigens niet voor de fracties van VVD, PvdA, GL en CU, die juist voor de fusie zijn.

Toch naar de stembus 21 maart!

Harenaars hebben wél een stemkaart gekregen om mee te doen aan het raadgevend referendum over de ‘sleepwet’.